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Türkiye
İHA 09.09.2026 23:28

Gaziantep'te damda halı yıkarken elektrik akımına kapılan 2 kadın öldü

Gaziantep'te bir evin damında halı yıkarken elektrik akımına kapılan 2 kadın, kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını yitirdi.

Gaziantep'te damda halı yıkarken elektrik akımına kapılan 2 kadın öldü

Olay, Şahinbey ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, evin damında halı yıkayan Necla Değirmenci (41) ile Aysel Balta (34), henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan Değirmenci ve Balta, Gaziantep Şehir Hastanesi ile özel hastaneye kaldırıldı.

2 kadın, hastanelerde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Değirmenci ve Balta'nın cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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