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Türkiye
AA 09.09.2026 21:53

Uşak'ta itfaiye aracı ve kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Uşak'ta itfaiye aracıyla çarpışan kamyonun sürücüsü öldü, 2 itfaiye çalışanı da yaralandı.

Uşak'ta itfaiye aracı ve kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

H.U. (39) yönetimindeki Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye aracı, Halil Kaya Gedik Bulvarı Hal Kavşağı'nda Mustafa Baytur (22) idaresindeki kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerle itfaiye eri Y.Ş. (29) ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Baytur, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan itfaiye ekibinin Susuzören köyündeki bir yangın ihbarına gittiği öğrenildi.

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Uşak İtfaiye Trafik Kazası
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