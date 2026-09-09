Açık 21ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 09.09.2026 20:37

İzmir'de banka çalışanlarını rehin alan şüpheli gözaltına alındı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 5 banka çalışanını silahla rehin alan şüpheli gözaltına alındı, çalışanlar kurtarıldı.

İzmir'de banka çalışanlarını rehin alan şüpheli gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 16.30 sıralarında İnönü Caddesi'ndeki bir banka şubesine gelen C.A, özel güvenlik görevlisinin silahını aldıktan sonra banka çalışanı 5 kişiyi rehin aldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alan polisler, İnönü Caddesi'ni çift taraflı trafiğe kapattı.

Polis ekipleri, müzakereyle şahsı ikna edip 5 banka çalışanını kurtardı.

Şüpheli C.A. gözaltına alındı.

Öte yandan, şahsın daha önceden psikiyatri tedavisi gördüğü ve olay sırasında üzerinde herhangi bir silah olmadığı öğrenildi.

ETİKETLER
İzmir Bankacılık
Sıradaki Haber
Mersin'de 64 bin 175 uyuşturucu hap ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:42
Bakan Yumaklı'dan yangında hayatını kaybeden Kahya için başsağlığı mesajı
21:28
Gazze'deki ampute futbolcular Adidas'ı protesto ederek ürünlerini boykot çağrısı yaptı
21:03
Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun kabri 11 Eylül'de açılacak
20:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti
20:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Ankara Büyükelçisi Barrack'ı kabul etti
20:10
İçişleri Bakanı Çiftçi'den "güvenlik mimarisi" paylaşımı
Yüzyıllık kitaplar mücellithanede "şifa buluyor"
Yüzyıllık kitaplar mücellithanede "şifa buluyor"
FOTO FOKUS
Gürcistan'dan kalkan özel uçak Rize açıklarında denize acil iniş yaptı
Gürcistan'dan kalkan özel uçak Rize açıklarında denize acil iniş yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ