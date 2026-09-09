OpenAI, 90 yıllık matematik problemini 88 saatte çözdüklerini açıkladı

Yapay zeka alanındaki çalışmalarıyla bilinen OpenAI şirketi, yaptığı açıklamada onlarca yıldır çözülemeyen bir matematik problemini binlerce yapay zeka botu kullanarak çözdüğünü duyurdu.

Şirket, açıklamasında, görevleri kısmen otonom şekilde yerine getiren yaklaşık 10 bin yapay zeka aracından oluşan bir grubu kullanarak, karmaşık bir matematik problemini 88 saatte çözdüğünü belirtti.

Açıklamada, söz konusu problemin, akışkanların hareketini ele alan Navier-Stokes denklemleriyle ilgili olduğunu kaydeden OpenAI, 90 yıldır bu problemin çözülememiş bir matematik problemi olduğunu vurguladı.

OpenAI, bulduğu çözümü, yapay zeka araçlarının hızla geliştiğini gösteren bir "dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

OpenAI'ın çözümü henüz bağımsız olarak doğrulanmazken, matematik alanındaki uluslararası "Milenyum Ödüllerini" dağıtan ABD merkezli Clay Matematik Enstitüsü tarafından da henüz resmen kabul edilmedi.

130 milyar veri kullanıldı

Ağustos sonunda söz konusu matematik modelini geliştirmeye başlayan OpenAI, Navier-Stokes denklemleriyle ilgili olarak yaklaşık 3 milyon mesaj ve 130 milyar veriyi kullandığını belirtti.

Şirket, problemin çözümünde 10 bin yapay zeka aracının aktif olarak kullanıldığını ve 88 saatlik bir çalışmanın ardından akışkanların hareketine ilişkin problemin çözümüne ulaşıldığını belirtti.

New York Üniversitesi'nden iki matematikçiden OpenAI'a gönderme

New York Üniversitesi'nden matematik profesörü olan Tristan Buckmaster ise yaptığı açıklamada, kendisinin ve Anthropic bünyesinde çalışan matematikçi Levent Alpöge'nin de bu problemi çözmek için çalıştıklarını ve çalışmalarının Open AI tarafından kullanıldığını savundu.

Buckmaster, açıklamasında, OpenAI’in söz konusu matematik probleminin çözümüne, ancak kendi çalışmalarının yayımlanmasından sonra başladığını iddia etti.

Bu iddialara karşılık olarak OpenAI, Buckmaster ve Alpöge’nin çalışmalarını tebrik ederken, Buckmaster'ın iddiasının doğru olmadığını savundu.