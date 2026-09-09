Açık 23ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
DHA 09.09.2026 18:50

Bilim insanları 2 bin derecenin üzerindeki sıcaklıkta yeni bir buz türü keşfetti

Fransa'da araştırmacılar, 2 bin derecenin üzerinde sıcaklık ve 2,3 milyon atmosferlik basınç altında yeni bir buz yapısı gözlemledi.

Bilim insanları 2 bin derecenin üzerindeki sıcaklıkta yeni bir buz türü keşfetti

Fransa Alternatif Enerjiler ve Atom Enerjisi Komisyonu’ndan Dr. Alexis Forestier liderliğindeki ekip, laboratuvarda su örneklerini elmas uçlar arasına sıkıştırarak 230 gigapaskala (Dünya atmosfer basıncının 2,3 milyon katı) kadar basınca maruz bıraktı ve eş zamanlı olarak lazerlerle 2 bin 357 dereceye (2 bin 630 Kelvin) kadar ısıttı.

Aşırı basınç nedeniyle buharlaşamayan suyun, teoride var olduğu bilinen ancak bugüne kadar kanıtlanamayan ‘sıkı paketlenmiş altıgen’ süperiyonik buz yapısına dönüştüğü saptandı.

Uranüs ve Neptün'ün gizemini çözebilir

Maddenin alışılmışın dışındaki bu evresinde suyun ne tam katı ne de tam sıvı davrandığı belirtildi.

Yapıda oksijen atomlarının katı bir kafes içinde sabit kaldığı, hidrojen parçacıklarının ise sıvı gibi serbestçe hareket ettiği aktarıldı.

Araştırmacılar, bulguların Güneş Sistemi'ndeki gezegen modellerini değiştirebilecek öneme sahip olduğunu aktardı.

Süperiyonik buz yapısının Uranüs ile Neptün gibi buz devi gezegenlerin çekirdeklerinde bulunabileceği, bu yapının söz konusu gezegenlerdeki karmaşık ve asimetrik manyetik alanların oluşumunu açıklamaya yardımcı olabileceği ifade edildi.

ETİKETLER
Fransa
Sıradaki Haber
ABD hükümetinin önemli konularda verdiği bilgilere güvensizlik artıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:07
Mersin'de 64 bin 175 uyuşturucu hap ele geçirildi
19:39
Ankara'da 2 milyon 160 bin dolu makaron ele geçirildi
19:33
Belçika’daki Salmonella salgınında vaka sayısı 318’e yükseldi.
19:23
Türkiye ve 7 ülkeden İngiltere'nin Batı Şeria kararına memnuniyet mesajı
19:03
Bakan Fidan, Fransız mevkidaşı ile görüştü
18:52
Borsada tüm zamanların en yüksek işlem hacmine ulaşıldı
Yüzyıllık kitaplar mücellithanede "şifa buluyor"
Yüzyıllık kitaplar mücellithanede "şifa buluyor"
FOTO FOKUS
Gürcistan'dan kalkan özel uçak Rize açıklarında denize acil iniş yaptı
Gürcistan'dan kalkan özel uçak Rize açıklarında denize acil iniş yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ