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Gündem
TRT Haber 09.09.2026 21:02

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun kabri 11 Eylül'de açılacak

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda, 2011 yılında cezaevindeyken hayatını kaybeden eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun mezarının, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla açılması kararlaştırıldı.

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun kabri 11 Eylül'de açılacak

Alınan bilgiye göre Başsavcılık, Kozinoğlu’nun kesin ölüm sebebinin tespiti ve vefatında üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığının aydınlatılması amacıyla feth-i kabir işlemi yapılmasına karar verdi.

Bu kapsamda Kozinoğlu’nun kabri, 11 Eylül 2026 tarihinde açılacak.

Feth-i kabir işlemi, 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan uzman bir heyet nezaretinde gerçekleştirilecek.

İşlem sırasında heyet tarafından alınacak kemik, toprak ve diğer örnekler; ceza infaz kurumuna ait güvenlik kamerası görüntüleri, 112 Acil Çağrı kayıtları ve hastane belgeleriyle birlikte değerlendirilecek.

Tüm incelemelerin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulunca, Kozinoğlu’nun kesin ölüm nedeni ile olayda üçüncü şahısların müdahalesinin bulunup bulunmadığına ilişkin nihai mütalaa düzenlenecek.

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