Haber Giriş: 22 Temmuz 2021 Perşembe 02:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Bolu'da ağaca çarpan otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekibince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Sağlık Mahallesi Yelki Sokak'ta Ekrem Tekin idaresindeki otomobil, yoldan çıkarak sulama kanalındaki ağaca çarptı.
Kazayı gören mahalle sakinleri, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
[Fotoğraf: AA]
Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekibinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu vinçle çekilen aracın kapısı kesilerek kurtarıldı.
İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Etiketler: Bolu Trafik Kazası
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