Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi 19 yaşındaki Onur Alp Eker, bayram tatili için annesiyle birlikte dedesi Zühtü Erdoğan'ı ziyarete gitti.

Aile bayramın birinci günü kurban kesmek istedi. Ancak kurbanlık koyun evin bahçesinden uzaklaşarak dağlık alana kaçtı.

Kurbanlık koyunu yakalamak için Onur Alp Eker ve dedesi yollara düştü. Fakat saatler geçti gençten haber alınamadı.

Onur Alp Eker yolu kaybettiğini anlayınca annesini aradı, konum atmasını istedi. Gencin kaybolduğunu anlayan aile, vakit kaybetmeden emniyete haber verdi.

Arama çalışmaları devam ediyor

Sirkeli Mahallesi'nde ve kırsal bölgede arama çalışmaları başlatıldı. AFAD, polis özel harekat ve sivil toplum kuruluşları dahil olmak üzere yaklaşık 100 kişilik bir ekip arama çalışmalarına katılıyor.

Havadan helikopter destekli yapılan çalışmalarda termal kamera ve drone da kullanılıyor.

Gencin kaybolmasıyla bayram coşkusuna gölge düşen aile biran önce çocuklarına kavuşmayı bekliyor.

Kaybolmadan önceki son görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı

Bu arada kaybolan tıp fakültesi öğrencisinin bulunması için çevredeki yerleşim alanlarının kamera kayıtlarını inceleyen polis ve jandarma ekipleri, Eker'in kaybolmadan önce kaydedilen son görüntülerine ulaştı.

Görüntülerde Eker'in, Sirkeli mevkiindeki hobi bahçesinin yanından geçerek araziye doğru ilerlediği görülüyor.