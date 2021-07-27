Doğu Anadolu Bölgesi genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Bölgedeki illerden Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da öğleden itibaren gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 39, Tunceli'de 36, Ağrı'da 33, Erzincan ve Kars'ta 30, Erzurum'da 29, Ardahan'da 23 derece olması öngörülüyor.