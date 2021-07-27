Türkiye-İran sınırına, yurda yasa dışı geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerini önlemek ve teröristlerin sızmasını engellemek amacıyla yapılan modüler duvar çalışmalarında 3 kilometrelik bölümün montajı tamamlandı.

Van’ın Çaldıran ilçesinde İran sınırı boyunca 3 metre yüksekliğinde, 2 metre 80 santimetre genişliğinde olan beton bloklar, 63 kilometre döşenecek.

Yaklaşık 63 kilometre uzunluğunda olacak

Detayları Van Valisi Mehmet Emin Bilmez TRT Haber ekranlarında anlattı.

Çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü ifade eden Vali Bilmez, "Van ilimizin İran'a sınırı 295 kilometre. Sınır güvenliği kapsamında modüler beton duvar inşa ediliyor. 3 firmamız duvarın inşaatını gerçekleştiriyor. Yaklaşık 21 kilometrelik işleri var. Ayrıca 63 kilometre civarında da ihale çalışması yürütülüyor. Kara Kuvvetlerimiz sınır hattında 4 metre derinliğinde, 4 metre genişliğinde hendek kazıyor. Şimdiye kadar 110 kilometre hendek kazındı" dedi.

TSK ve İçişleri Bakanlığı personeli desteği

Vali Bilmez, bölgede özellikle 2 yıldır sınır güvenliği için tüm tedbirlerin alındığını ve çalışmaların artırıldığını ifade etti. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve İçişleri Bakanlığı'nın desteğiyle bölgeye takviye ekiplerin aktarıldığını anlattı. Vali Bilmez sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim sınır hattında 44 tane karakolumuz, 35 yaşam kulesi, 22 tane taş kulesi var. Sınır güvenliğimiz için Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve İçişleri Bakanlığı tam anlamıyla seferber olmuş durumda. Sınır hattında birinci derecede görevli askerli birliklerimiz devriye geziyor, nöbet tutuyor. Son dönemde 2 bölük keşif birliği, 2 bölük de komando taburu zırhlı araçlarla takviye olarak bölgeye geldi. Bunun yanında 35 Özel Harekat Timi, 50 zırhlı araçla sınır güvenliği için görev yapıyor. Jandarmalar da Elazığ, Bingöl, Muş ve Sarıkamış'tan 3 bölüm komando taburu takviye olarak geldi. Ayrıca 500 korucu için ilan açtık. Çok kısa bir süre içinde onlarda göreve başlayacak."

Yıl sonunda tamamlanması bekleniyor

Yıl sonunda 63 kilometrelik sınır duvarını inşa etmeyi planladıklarını belirten Vali Bilmez, sözleri sürdürdü:

"Sınır hattımızda teknolojiyi de kullanıyoruz. 58 tane gözetleme kulesi, 45 tane de haberleşme kulesi Van sınır hattına kuruldu. Kamera, sensör radar sistemlerimiz güvenliğimize katkı sağlıyor. Büyük bir seferbelikle bu mücadelemizi sürdürüyoruz. İHA ve SİHA'lardan da ciddi anlamda verim alıyoruz. Yıl sonunda 64 kilometrelik duvarı inşallah biteceğiz. 30-40 kilometre daha hendek daha kazmayı öngörüyoruz."