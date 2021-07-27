Sağlık Bakanın Fahrettin Koca, 26 Temmuz'da yapılan 1 milyonuncu koronavirüs aşısının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Dün 1 milyonuncu aşı Isparta'nın Şarkikarağaç ilçesinde Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi'nde yapıldı.

26 TEMMUZ, 1 MİLYONUNCU AŞI

Aşı Yaptıran: Hatice Mermer (51)

Aşı: Biontech, 2. Doz

Aşıyı Yapan Hemşire: Nevin Özdemir

Sorumlu Hekim: Mehmet İlker Uludağ

Aşının Yapılma Zamanı: 15.49

Yer: Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi

Isparta, Şarkikaraağaç pic.twitter.com/OlP0J6AQZy — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 27, 2021

51 yaşındaki Hatice Mermer, koronavirüse karşı geliştirilen BioNTech aşısının 2. dozunu yaptırdı.

Bakan Koca, o anları detaylarıyla anlattı. Aşı, saat 15.49'da doktor Mehmet İlker Uludağ sorumluluğunda, hemşire Nevin Özdemir tarafından yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadelede birinci doz aşısını olmayanların sayısının 22 milyon 344 bin 407'ye düştüğünü açıkladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dün 1 milyon 367 bin 872 doz COVID-19 aşısının uygulandığını belirtti.

Bu aşılardan 244 bin 868'inin birinci doz, 910 bin 136'sının ikinci doz, 212 bin 868'inin de üçüncü doz olduğunu kaydeden Koca, "İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22 milyon 344 bin 407'ye indi" dedi.

Aşılamanın en çok ve en az uygulandığı iller

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.