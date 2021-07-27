Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, vaka sayılarındaki tırmanışı değerlendirdi.

Özkan, "1,5 yıldır evdeyiz, çok bunaldık, hemen bir tatile çıkma, akrabalarımızı görme hissiyatından dolayı bayramda birden açıldık. Ben de akrabalarıma gittim ama gözlemimde kurallara uyulmadığını gördüm. Sıcak hava diye maskeleri attık, mesafeye de uymamaya başladık ve bu artışı bekliyorduk açıkçası. Bundan sonra da artışın devam edeceğini düşünüyorum" dedi.

"Zirvenin son noktasına ulaşmadığımızı düşünüyorum"

Vaka sayıları arttıkça pozitif kişiler ile karşılaşma ihtimalinin de arttığını kaydeden Özkan, "Tatil sezonu devam ediyor, biz halen birilerini, akrabalarımızı görme hissiyatı içindeyiz, beraber toplu aktivitelere katılmaya çalışıyoruz, çok özledik ama kurallara uymamaya devam edersek ve aşı olmazsak ben henüz vaka sayılarında zirvenin son noktasına ulaşmadığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Özkan, "Biz bunu aşağıya indirebilir miyiz? Hep beraber aşımızı olup, mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyarsak bu yükselişi aşağıya bükebiliriz. Bunu yapmazsak bu yükseliş devam eder gibi görünüyor. Rakam 14 bindeyken, koronavirüs pozitif olan kişiler ile karşılaşma ihtimalimiz daha çok olacak. Daha çok vaka oldukça, daha çok kişi ile temas edince hızlı bir artış görebiliriz, gidişat öyle görünüyor" diye konuştu.

"Bayramda kurallara uyulmadı"

Prof. Dr. Özkan, Kurban Bayramı'nda yaşanan yoğunluğa da değinerek, bayramda kurallara uyulmadığını söyledi.

Çevresinde de uyarmalarına rağmen el öpmenin, sarılmanın ihmal edilemediğine vurgu yapan Özkan,

"Bayramda kurallara uyulmadı. Ben çevremde de uyarmama rağmen el öpmeyi, sarılmayı bir türlü ihmal edemedik. Önümüzde kış var. Yeni bir varyant, virüste bir değişim yaratmadan yok olmasını sağlamanın tek yolu yayılımı engellemek ve aşı olmak." dedi.

"Gönlümdeki kısıtlamaların olmaması"

Bu virüsün bir mevsimsel grip gibi oluşmasını beklediklerini ifade eden Özkan, bunun oluşması için de aşının çok önemli olduğunun altını çizdi.

Özkan, şöyle devam etti:

"Gönlümdeki kısıtlamaların olmaması. Bizi eğitim, ekonomik, sosyal ve psikolojik yapımız bakımından bu kısıtlamalar çok etkiliyor. Tabii rakamlara ve delta varyantının yayılım hızına bağlı. Bunları analiz edip bakmak gerekiyor. İsrail'de, İngiltere'de vakalar artmaya başladı. Oldukça yüksek aşılama oranlarına sahip bu ülkeler. Aşı, o damlacığın size gelmesini engellemez. Bunu engelleyen maske ve mesafedir. O damlacık size ulaştıktan sonra, kötü hastalık yapma, hastaneye yatma ve ölümü azaltır. Literatürde baktığınızda aşılılarda hastaneye yatma ve ölüm olasılığı 10 kat daha düşük" ifadesini kullandı."