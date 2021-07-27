Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne’da düzenlediği basın toplantısında, vaka sayıları ve tam kapanmayı hafifleten kararlarla ilgili açıklama yaptı.

Okullar yüz yüze eğitime başlıyor

Son 24 saatte 10 yeni vakanın açıklandığı eyalette yaklaşık iki haftadır devam eden tam kapanmanın bu gece yarından itibaren hafifletildiğini duyuran Başbakan Andrews, okulların da yarından itibaren yüz yüze eğitime başlayacağını duyurdu.

Virüsün yayılması dikkate alınarak ev ziyaretlerini yasaklayan kuralların iki hafta daha devam edeceğini hatırlatan Andrews, "Birkaç haftadır ailesini, arkadaşlarını görmeyen insanlar için bunun zor olacağını anlıyoruz. Fakat bulaşmanın burada gerçekleştiğini de biliyoruz. Evler bu virüsün bulaşması açısından en yüksek riskli ortam" dedi.

Restoranlar yeniden hizmet verecek

Yeni kurallara göre, sosyal mesafeye uyularak spor salonları, lokantalar, ofisler yeniden açılırken halka açık mekanlarda 10 kişinin bir araya gelmesine izin verildi.

Öte yandan eyalet içindeki 5 km seyahat sınırı kaldırıldı ancak dış ve iç mekanlarda maske takma zorunluluğunun bir süre daha devam edeceği açıklandı.

Sydney’de vaka sayılarındaki artış sürüyor

Delta varyantının en fazla etkili olduğu eyalet olan Yeni Güney Galler’in başkenti Sydney’de dün kaydedilen 145 vakanın ardından bugünkü test sonuçlarına göre 172 kişiye daha COVID-19 teşhisi konuldu.

Hane halkları ve çalışanlar arasında virüsün yayılmasının endişe verdiğini dile getiren NSW eyalet sağlık yetkilileri, artık virüsün Batı Sidney’den daha çok Güneybatı Sidney'de daha yaygın hale gelmeye başladığını açıkladı.