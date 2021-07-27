Koronavirüs aşısını 10 ayda üreten BioNTech yeni hedef koydu, her yıl yaklaşık 400 bin kişinin ölümüne yol açan sıtmanın da aşısını üretecek.

BioNTech 2022 yılının sonuna kadar sıtma aşısının klinik deneylerine başlamayı planlıyor.

Müjdeyi BioNTech'in kurucuları Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci verdi.

BioNTec kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin, sıtma aşısı çalışmalarıyla ilgili olarak, "Amacımız, sıtma parazitini en savunmasız olduğu andan itibaren bağışıklık sistemi tarafından görünür ve saldırıya açık hale getiren bir aşı geliştirmek" dedi.

mRNA teknolojisi bu alanda da kullanılacak

BioNTec kurucusu Dr. Özlem Türeci de, sıtma aşısı için "neden şimdi?" sorusuna yanıt verdi. "Neden şimdi? Çünkü şimdi doğru zaman. Salgın, ortak bir amaç uğruna çalışıldığında bilimin fark yaratabileceğini gösterdi" açıklamasını yaptı.

BioNTech, sıtma aşısında da koronavirüs aşısını üretmek için kullandığı mRNA teknolojisi kullanmayı planlıyor.

Aşının üretimi için Afrika kıtasında aşı üretim tesisleri kurulması da hedefleniyor.