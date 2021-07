Et, süt ve deniz ürünleri...

Çabuk bozulan bu gıdaları özellikle yaz döneminde dikkatli tüketmek gerekiyor. Çünkü sıcakta kalan besinler bakteri ürettiği için risk oluşturuyor.

Et, süt ve deniz ürünleri yaz aylarında çabuk bozuluyor

Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Artık, "Koşulların uygun olması için rutubetin ve sıcaklığın yüksek olması lazım, mikroorganizmaların gelişmesi için. Ette nemli ortam var mikroorganizmanın tüketeceği besin ögeleri var, bu nedenle hızlı bir şekilde gıdalarda bozulma meydana gelir" dedi.

Soğuk zinciri kırılmış et ve süt ürünleri besin zehirlenmelerinin başlıca sebebi.

Gıda güvenliği için yiyecekleri buzdolabında belli bir ısının altında saklamak gerekiyor.

"Gıdalar buzdolabında tutulduktan sonra dondurulmalı"

Gıdada soğuk zincirin çok önemli olduğunu söyleyen Artık, "Et kesildi hemen soğuk zincirde muhafaza edilmeli. Belli bir süre buzdolabının içinde tuttuktan sonra dondurulmalı. Süt ve süt ürünleri pastörize edilmiş sütten peynir veya diğer ürünler tüketilmeli. Aksi takdirde o da risklidir. Özellikle et ve et ürünlerinin dondurmaları gerekir eksi 18 derecede" diye konuştu.

Dışarıda bırakılmış ürünler zehirlenmelere yol açıyor

Piknik alanları da besin zehirlenmelerinin en sık meydana geldiği alanlardan biri. Özellikle mangalda et ürünlerinin az pişmesi ve açıkta bırakılan ürünler zehirlenmelere yol açıyor. Uzmanlar bu konuda mangalcıları uyarıyor.

"Etin iç sıcaklığının 72 dereceye çıkması gerekir. Mangalda ateş çok harlı yanmamalı. Soğuk zincir kırılmamalı, et soğuk olarak ızgaraya atılmalı. Köfteyi yapıp açıkta bekletmemeli, aksi takdirde gıda zehirlenmesi olabilir."

"Pişmiş yemekler en fazla 2 saat içinde buzdolabına konmalı"

Uzmanlar, pişmiş yemeklerin en fazla 2 saat içinde buzdolabına koyulması gerektiğine de vurgu yapıyor.

Haber: Sabahnur Sayılgan