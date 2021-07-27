Avrupa'da koronavirüs vakalarının delta varyantıyla artışa geçmesinin ardından ülkeler kısıtlamalara geri döndü.

Fransa'nın ardından İrlanda ve İtalya da sadece aşı yaptırdığını kanıtlayanların mekan girişlerine izin vermeyi planlıyor.

İtalya'da 6 Ağustos'tan itibaren halka açık yüzme havuzlarına, spor salonlarına spor etkinliklerine, konserlere, fuarlara, müzelere, sinemalar ve tiyatrolar gibi kültürel mekanlara erişim için "Yeşil Geçiş" uygulaması başlatılacak.

İspanya'da ulusal bir politika yok, ancak Galiçya bölgesi otel ve restoranlara iç mekan erişimi için aşı sertifikasını veya negatif COVID-19 testini zorunlu kılıyor.

Belçika'da bin 500'den fazla kişinin katıldığı açık hava etkinliklerine erişim, 13 Ağustos'tan itibaren aşı sertifikası taşıyanlarla sınırlandırılacak.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, eylül ayından itibaren ülkedeki gece kulüplerine erişimi, aşılarının tam olduğunu kanıtlayabilenlerle sınırlamayı planladığını söyledi .

İrlanda, aşı durumlarını kanıtlayan AB dijital sertifikasına veya ülkenin Sağlık Hizmeti Yöneticisinden bir kayda sahip olan müşterilere konaklama mekanlarının kapalı tesislerini yeniden açmalarına izin verdi .