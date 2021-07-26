Koronavirüs ile mücadele kapsamında düşük seviyede olan aşılama oranının arttırılması hedefleniyor.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu kentler arasında yer alan Şanlıurfa'da, bu rakamların üst sıralara çekilmesi amacıyla Şanlıurfa Valiliği koordinesinde çeşitli çalışmalar yürütülüyor.

Çekilişle tablet ve bisiklet verilecek

Bu kapsamda, genç nüfusun yüksek olduğu Şanlıurfa'da, 18 ila 25 yaş arasındaki kişilerin aşı yaptırmasını teşvik etmek amacıyla çeşitli hediyeler verilecek. Bu yaş gruplarında aşı yaptıran kişiler arasında her hafta yapılacak çekilişle tablet ve bisiklet gibi hediyeler dağıtılacak.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, COVID-19 ile mücadelede Şanlıurfa'nın iyi bir mücadele örneği verdiğini, vaka sayılarının kontrol altında tutulduğunu ve hastanelerin yoğun bakım bölümlerinde çok ciddi bir sıkıntı yaşanmadığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Vali Erin, kentteki aşılama oranını arttırmak için seyyar ekipler oluşturduklarını, evlerde de aşı çalışması yaptıklarını anlatarak, bölgedeki siyasetçiler ve kanaat önderlerinin de bu noktada sürekli çağrılarda bulunduğunu söyledi.

"Çeşitli hediyelerle bu aşılamayı daha ileriye taşıma gayreti göstereceğiz"

Abdullah Erin, yapılan çalışmalarla kentteki aşılama oranının yüzde 15'lerden yüzde 35'lere çıkarıldığını ancak bu durumun yeterli olmadığını bu yüzden çeşitli hediyelerle aşılamayı teşvik edeceklerini söyledi.

"Teşvik amaçlı gençlerimize yönelik çeşitli hediyelerimiz olacak. Tablet, bisiklet ve gençlerimizin ilgi gösterdiği çeşitli hediyelerle bu aşılamayı daha da ileri noktalara taşımak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. 81 il içerisinde şu anda aşılama oranında sondan ikinciyiz. Bu da Şanlıurfa'ya yakışmıyor. 18 yaş üstündeki bütün Şanlıurfalı kardeşlerimize bir kez daha çağrımızı yeniliyoruz, hep birlikte sorumlu davranalım, aşılarımızı olalım."

Bu haftadan itibaren aşılama noktasında yoğun bir çalışma daha ortaya koyacaklarını aktaran Vali Erin, aşı stoku ve sağlık çalışanı yönünden hiçbir eksiklerinin bulunmadığını sözlerine ekledi.

Trabzon’da aşı olanlara turistik işletmelerde indirim

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü ile Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acentaları Derneği (TİSAD) tarafından koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmalarında, halkı aşı olmaya teşvik etmek için özel bir kampanya hazırlandı.

Kampanyaya göre 15 Temmuz tarihinden sonra ilk ve ikinci doz koronavirüs aşısı olanlar, kentte, turizm sektöründe hizmet veren 30 işletme tarafından ağustos ayı içinde indirim hakkı kazanacak.