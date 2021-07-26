Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü ile Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acentaları Derneği (TİSAD) tarafından koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmalarında, halkı aşı olmaya teşvik etmek için özel bir kampanya hazırlandı.

Kampanyaya göre 15 Temmuz tarihinden sonra ilk ve ikinci doz koronavirüs aşısı olanlar, kentte, turizm sektöründe hizmet veren 30 işletme tarafından ağustos ayı içinde indirim hakkı kazanacak.

[Fotoğraf: AA]

“Aşı sayımız Türkiye ortalamasının üzerinde”

Kent merkezindeki Meydan Parkı'nda bulunan aşı çadırı önünde açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Doktor Hakan Usta, projeye destek veren işletme sahiplerine teşekkür etti.

"Aşı sayılarımız Türkiye ortalamasının üzerinde olsa bile bize göre az rakamlardayız. Aşı olan kişilere bir kısım işletmelerle teşvik oluşturmak amacındayız. İşletme sahipleri ilk ve ikinci aşısını 15 Temmuz’dan itibaren yaptıran kişilere, kendi iç düzenlerine uygun olarak indirim uygulayacaklar. Proje, 1 Ağustos’ta başlayıp 31 Ağustos’a kadar devam edecek. Bu teşvikle daha çok insanımız aşı olacak ve bu illetten birlikte kurtulma umudundayız.”

[Fotoğraf: DHA]

Ceza yerine teşvik

TİSAD Başkanı Murat Çavga da halkı ceza yerine ödülle aşı olmaya teşvik etmek istediklerini söyledi.

"Salgın sürecinde en büyük yarayı özel sektör aldı. Vakaların yeniden yükselmeye başlaması yüzünden ekim ve kasım ayında kapanma ihtimalinin önüne şimdiden geçmek gerek. Amacımız, aşılanan kişi sayısının arttırarak salgının hafiflemesi."