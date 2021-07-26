Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinin kıyı kesimlerinde, hava sıcaklıklarının yarından itibaren artmaya başlayarak hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonuna kadar sürmesi beklenen sıcaklıkların İstanbul’da 32-34, Edirne’de 36-39, Çanakkale’de 35-39, Bursa’da 34-37, Balıkesir’de 34-38, İzmir’de 37-40, Manisa’da 38-42, Aydın’da 41-44, Muğla’da 38-41, Antalya’da 39-41, Adana’da 37-40 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.

Hafta boyunca batı ve güney kıyılarda etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle öğle saatlerinde başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Karadeniz'de yağış bekleniyor

Kastamonu, Karabük ile Sinop’un güney ve batı çevrelerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.