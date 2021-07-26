Van'dan Ağrı'ya gelen Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez ve beraberindeki dağcı grup, 5137 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin çatısı olan Ağrı Dağı'nın zirvesine tırmanış yaparken sis ve tipiye yakalandı.

[Fotoğraf: AA]

Grupla zirveye ulaştıktan sonra inişe geçen dağcılar, 4200 kampına doğru yürürken başka gruptan 2 dağcı yoğun sis nedeniyle kayboldu.

Vadi Doğa Sporları Kulübü ve aynı zamanda NAS-SAR Arama Kurtarma üyesi de olan Ömer Demez, Ferhat Başdinç, Zeki Şahbaz ile dağcı Cuma Saltık, dört kişilik bir tim oluşturarak kayıp 2 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı.

[Fotoğraf: AA]

Etkisini artıran sis ve tipide arama yapan ekip, 2 saatlik çalışmanın ardından kısa süreli havanın açmasıyla 2 dağcının yanı sıra bölgede kaybolan başka kafiledeki 3 sporcuyu daha buldu.

Kurtarılan 4'ü yabancı uyruklu 5 dağcının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

[Fotoğraf: AA]