Haber Giriş: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 13:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Arda Kardeşler'e Avrupa Konferans Ligi'nde görev
FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Malta'nın Hibernians ile San Marino'nun Folgore takımları arasında oynanacak maçı yönetecek.
Malta'nın Ta'Qali şehrindeki Centenary Stadı'nda 27 Temmuz Salı günü oynanacak ve TSİ 21.00'de başlayacak müsabakada Kardeşler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Ali Saygın Ögel yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ali Şansalan olacak.
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