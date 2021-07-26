Malta'nın Ta'Qali şehrindeki Centenary Stadı'nda 27 Temmuz Salı günü oynanacak ve TSİ 21.00'de başlayacak müsabakada Kardeşler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Ali Saygın Ögel yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ali Şansalan olacak.