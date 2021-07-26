Beşiktaş yönetimi, kadrosuna takviye yapmak için görüşmelerine devam ediyor. Savunmasını güçlendirmek isteyen siyah beyazlıların ilk tercihi, tecrübeli oyuncu Diego Godin.

Cagliari ile sözleşmesi olan Uruguaylı oyuncunun, yüksek maaşından dolayı İtalyan ekibinden ayrılma ihtimali bulunuyor.

5 milyon euro maaşı bulunan Godin'e, Beşiktaş yaklaşık 2 milyon euro teklif etti. Bu transferin iki şekilde gerçekleşme şansı var. İlki alacaklarına karşılık, Godin’in bonservisinin alınması.

İkinci ihtimalle ise tecrübeli oyuncuyu 1 yıllığına kiralamak ve maaşının bir kısmını İtalyan ekibinin ödemesi.

Görüşmeler devam ederken, Ağustos ayının ilk haftalarında bu transferin netleşmesi bekleniyor.

Diğer yandan Ghezzal ile 3+1 yıllık anlaşma sağlayan siyah beyazlılar, Liecester City ile temaslarını sürdürüyor. Yönetimin hedefi, Cezayirli oyuncunun bonservisini 3 milyon euro civarında almak.