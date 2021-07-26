Haber Giriş: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 11:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hollandalı tenisçi Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda teniste çift erkeklerde mücadele eden Hollandalı sporcu Jean Julien Rojer, koronavirüse yakalandı.
Tokyo'da sporculara uygulanan Covid-19 testlerinde Hollandalı sporcunun hastalığa yakalandığı bildirildi. Karantinaya alınan 39 yaşındaki tenisçi partneri Wesley Koolhof ile Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi.
Hollandalı tenisçilerin rakipleri Yeni Zelandalı Marcus Daniell ve Michael Venus maç yapmadan bir üst tura yükseldi.
Etiketler: Koronavirüs 2020 Olimpiyat
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