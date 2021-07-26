Haber Giriş: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 10:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Kore okçulukta 33 yıldır altın madalyayı kaptırmıyor
[Fotoğraf: AA]
2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarında Güney Kore, okçulukta üst üste 9. altın madalyasını kazandı.
Kadınlar takım yarışlarının finalinde Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı'na 6-0 üstünlük kuran Güney Kore, altın madalyanın sahibi oldu.
Bu branşta ilk altın madalyasını ev sahibi olduğu Seul 1988'de elde eden Güney Kore, sonraki 7 oyunlarda da altın madalyayı kaptırmadı.
Güney Kore, Tokyo 2020'de de altın madalya kazanarak 33 yıllık bu geleneği sürdürdü.
Etiketler: 2020 Olimpiyat Okçuluk
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