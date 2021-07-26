Galatasaray, orta sahaya takviye yapmak istiyor. Şu ana kadar kadrosuna 6 isim katan sarı kırmızılılar, merkez orta saha için arayışlarını sürdürüyor.

Gedson Fernandes için Benfica ile görüşmelerin uzaması ve takımda kalma ihtimalinin artması yönetimi yeni arayışlara yöneltti.

Sarı kırmızılılar, Portekizli oyuncunun alternatifini İtalya'da buldu. Galatasaray yönetimi, Hernani'yi transfer etmek için geçen sezon Seri A’ya veda eden Parma ile görüşmelere başladı.

27 yaşındaki futbolcu için yapılan temaslar olumlu ilerliyor. Brezilyalı futbolcu da Parma’dan ayrılmak istiyor. Bu transferin önümüzdeki günlerde netleşecek.

Seri A’da 75 maça çıkan Hernani, 9 gol kaydetti ve 2 gol pası verdi. Hernani kariyerinde Parma dışında Avrupa’da Zenit ve Saint Etienne takımlarında forma giydi.