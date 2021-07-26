Tokyo Aquatics Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışta milli yüzücü, 2.14.41'lik serisini son sırada tamamladı. Genel sıralamada da 22.'likte kalan ve yarı final biletini alamayan Viktoria Zeynep Güneş, oyunlara veda etti.

Kadınlar 200 metre bireysel karışık elemelerinde genel sıralamada 22. sırada yer alan milli yüzücümüz Viktoria Zeynep Güneş olimpiyatlara veda etti.



Teşekkürler Viktoria! #Tokyo2020 — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) July 26, 2021