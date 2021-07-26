Haber Giriş: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 14:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş oyunlara veda etti
[Fotoğraf: AA-arşiv]
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, 200 metre bireysel karışık seçmelerinde 22. oldu ve elendi.
Tokyo Aquatics Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışta milli yüzücü, 2.14.41'lik serisini son sırada tamamladı. Genel sıralamada da 22.'likte kalan ve yarı final biletini alamayan Viktoria Zeynep Güneş, oyunlara veda etti.
Kadınlar 200 metre bireysel karışık elemelerinde genel sıralamada 22. sırada yer alan milli yüzücümüz Viktoria Zeynep Güneş olimpiyatlara veda etti.— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) July 26, 2021
Teşekkürler Viktoria! #Tokyo2020
Etiketler: 2020 Olimpiyat
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