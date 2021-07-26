Halil ve Esra Kibrit çifti, küçük çocukları Doruk'u da yanlarına alarak Antalya Kalkan’da kiraya verdikleri villalarında temizlik yapmaya gitti.

Çift bir süre sonra yanlarında göremedikleri oğullarını aramaya başladı. Anne ve baba bir süre sonra havuzun yüzeyinde hareketsiz halde buldukları çocuğu otomobille hastaneye götürdü.

[Fotoğraf: DHA]

Anne fenalık geçirdi

Hastanede yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Doruk'un cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Çocuğun cesedi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Küçük çocuğun cansız bedenin cenaze nakil aracına konulması sırasında yakınları gözyaşı döktü, annesi fenalık geçirdi.