Haber Giriş: 27 Temmuz 2021 Salı 10:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya'da aşılananlar 'aşı pasaportu' alabilecek
[Fotoğraf: AFP]
Japonya'da koronavirüse karşı tam olarak aşılanmış kişilere, "aşı pasaportu" verilecek.
Japonya'da, uluslararası seyahat şartlarını kolaylaştırmak amacıyla COVID-19 aşılarını tam yaptırmış kişilere verilecek "aşı pasaportu"nun başvuru süreci başlatıldı.
Yerel idareler tarafından ücretsiz ibraz edilen ve isim, pasaport numarası, aşı tarihi bilgilerini taşıyan sertifikalar, kişinin COVID-19'a karşı tam olarak aşılandığına dair resmi kayıt hükmünde olacak.
Seyahatlerde kolaylık sağlanacak
Posta yoluyla ya da bireysel müracaat kabul edilen aşamada kişinin, başvuru formunu, pasaportunu ve aşılama biletlerini sunması gerekecek.
Sertifikanın 21 Temmuz itibarıyla İtalya, Avusturya, Türkiye, Bulgaristan ve Polonya'da COVID-19'a karşı karantina şartlarını kolaylaştırılacağı belirtildi.
Etiketler: Japonya Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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