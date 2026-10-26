Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Zonguldak'ta meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 3 madencimize Allah'tan rahmet dilerim. Ankara'da askeri araç kazasında şehit olan askerimize Allah'tan rahmet edilerim. Rabbim şehidimizin mekanını cennet eylesin.

Kabinemizin 74. toplantısını az önce sonlandırdık. Toplantımızda birçok konuyu görüştük. Bölgemizde istikrarsızlığın arttığı dönemde hükümet olarak ülkemizi istikrar ve kalkınma yörüngesinde tutmaya devam ediyoruz. Hangi görüşe, kökene mensup olursa olsun bu huzur ve istikrar ortamının korunmasında vatandaşımızın titiz davrandığını biliyoruz, bunun için teşekkür ediyorum. Türkiye olarak yayılmacı emellerle coğrafyamızdaki ateşe benzin dökenlerin karşısında tüm imkanlarımızla bu ateşi söndürmek, acıları dindirmek, akan kanı durdurmak için samimiyetle mücadele ediyoruz. Dünyanın gidişatı, ülkemizdeki huzur ve istikrar ortamının korunmasının Türkiye için önümüzdeki dönemde daha önemli hale geleceğini gösteriyor.

Nerede bir kardeşimiz ve soydaşımız varsa haklarını savunmaya devam ediyoruz. Hemen her ülkeyle dostane ilişkiler kurma gayretindeyiz. Son toplantımızdan bu yana Türkiye'nin etki alanını genişleten konulara şahitlik ettik.

Cumhuriyetimizin 103. yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Beştepe Millet Ormanı'nı halkımızın kullanımına açacağız. Cuma günü TDT'ye Ankara'da ev sahipliği yapacağız. Yine birlik ve beraberlik mesajı vereceğiz. Ardından nasipse Güney Kore ziyaretimiz olacak. Ardından COP31 Zirvesi'ni Antalya'da düzenleyeceğiz.

Libya ile deniz yetki anlaşması

Günü kurtarmanın değil istikbali inşa etmenin peşindeyiz. En zor zamanlarında kardeş Libya halkının yanında durduk. 27 Kasım 2019 tarihinde Libya hükümeti ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakatı imzalamıştık. Bu anlaşma Doğu Akdeniz için büyük bir adımdı. Geçen hafta Libya Temsilciler Meclisi'nde bu anlaşma oy birliğiyle onaylandı. Libyalı kardeşlerimizin siyasi farklılıklarına rağmen müşterek hareket etmesi de önemlidir. Biz huzura, refaha, güvenliğe giden yolun birlikten geçtiğine inanıyoruz. Bunun için ittifakları büyütmenin samimi çabası içindeyiz. Ne Libya'da ne de başka bir İslam beldesinde ayrılık görmek istemiyoruz. İnşallah bu arzumuz gerçekleşecektir.

Avrupa Birliği başta olmak üzere verilen tepkilerin meşru bir gerekçesi yoktur. Biz Doğu Akdeniz'de kimseye gol atma derdinde değiliz. Anlaşmazlıkların barışçıl yolla ele alınmasını savunuyoruz. AB başta olmak üzere tüm aktörlerden yapıcı adımlar bekliyoruz. Gerçeklikten kopuk agresif söylemlerin kimseye faydası olmaz. Türkiye böyle bir ülke değildir. Bizim tek pusulamız Türkiye'nin çıkarıdır. Ucunda bedel ödemek dahi olsa Türkiye için hayırlı olanı yapmaktan tereddüt etmeyiz. Buna saygı gösterilmesini istiyoruz. Kardeş Libya halkına en kalbi selamlarımı gönderiyorum. Siyaseti demokratik zeminde, mutabakat içinde rekabetten çıkartıp husumetliler kavgasına dönüştürmek tehlikeli yaklaşımdır. Türkiye 86 milyonun birlik içinde kardeşçe yaşadığı bölgesinin huzur adası olan bir ülkedir. Türkiye sokağa teslim edilecek bir ülke değildir. Daha düne kadar gazetecileri alenen tehdit edenler bize basın özgürlüğü dersi veremezler. Ne basın özgürlüğüyle ne de eleştirenlerle derdimiz yoktur. Avrupa'da televizyon kanalı itibarıyla ülkemiz ilk sırada yer alıyoru. Hakaret, yalan ve dezenformasyon içermediği sürece isteyen istediğini söylüyor, yazıyor. Biz de farklı sesleri memnuniyetle karşılıyoruz. Dünyanın tüm demokratik ülkerinde olduğu gibi Türkiye de kendisine operasyon çekilmesine müsade etmez. Bizler ister iktidarda ister muhalefette olalım hepimiz ülkeye hizmet etmekle mükellefiz. Makamlarımız milletimizin kendisine hizmet etmek için verdiği vasıtalardan ibarettir. Hepimizin önceliği Türkiye olmalıdır. İstikrar ortamını bozmak isteyenlere fırsat vermemeliyiz.