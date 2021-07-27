Haber Giriş: 27 Temmuz 2021 Salı 12:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'de sağanak nedeniyle dere taştı
Rize'de devam eden ve hayatı olumsuz etkileyen sağanak nedeniyle Pazar ilçesinde yan dere taştı. Ardeşen, Hemşin ve Fındıklı'daki birçok derede ise su seviyesi yükseldi.
Rize'nin Pazar ilçesinin Melyat mevkiinde sağanak nedeniyle debisi artan yan dere taştı.
Karadeniz Sahil Yolu'na akan su nedeniyle ulaşımda aksama meydana geldi.
Karayolları ekipleri bölgede çalışma başlattı, trafik ekipleri ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tedbir aldı.
Pazar ilçesinin yanı sıra Ardeşen, Hemşin ve Fındıklı'daki birçok derede su seviyesi yükseldi, yer yer küçük çaplı heyelanlar meydana geldi.
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