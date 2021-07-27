Rize'nin Pazar ilçesinin Melyat mevkiinde sağanak nedeniyle debisi artan yan dere taştı.

Karadeniz Sahil Yolu'na akan su nedeniyle ulaşımda aksama meydana geldi.

Karayolları ekipleri bölgede çalışma başlattı, trafik ekipleri ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tedbir aldı.

Pazar ilçesinin yanı sıra Ardeşen, Hemşin ve Fındıklı'daki birçok derede su seviyesi yükseldi, yer yer küçük çaplı heyelanlar meydana geldi.