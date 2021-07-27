Haber Giriş: 27 Temmuz 2021 Salı 13:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Müşteri kılığında bilezik çaldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de müşteri kılığına giren bir hırsız, bileziklere bakma bahanesiyle tezgahtaki bir bileziği telefonunun altına sıkıştırarak çaldı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.
Alsancak Mahallesi'nde kuyumculuk yapan Hüseyin Demiroğlu'nun iş yerine gelen bir kadın, bileziklere bakma bahanesiyle bir bileziği çaldı.
Kadının kuyumcudan ayrılmasından sonra durumu fark eden Demiroğlu, polise haber verdi.
Polis ekipleri, kadını yakalamak için çalışma başlattı. Bu arada, Hüseyin Demiroğlu'nun tezgahın altına bakmasından faydalanan şüphelinin bileziği çalarak telefonunun altına sakladığı anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.
Etiketler: Hırsızlık
Sıradaki Haber
Rize'de sağanak nedeniyle dere taştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz