Suyun içinde dakikalarca mücadele etti. Mücadele gücü tükenince "boğuluyorum" diye bağırarak yardım istedi. Boş bir damacana atıldı ancak ona tutunacak kadar bile gücü kalmadı.

Artvin Arhavi'de sele kapılan ve boğulmak üzere olan 61 yaşındaki Ersin Güzel'in imdadına Süleyman Başköse yetişti.

Sel sularından kurtarılan Ersin Güzel, "Zor bir andı son anda yetişti Allah razı olsun, Allah bin kere razı olsun. Kurtardı hayatımızı kurtardı tekrar nefes alıp veriyoruz" dedi.

Boğulmaktan son anda kurtuldu

Ersin Güzel'i botla kurtaran Süleyman Başköse onu güvenli bir yere götürdü.

Sel sularına kapılan Güzel'i kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapan Süleyman Başköse ise "Ersin abi boğuluyorum diye bağırınca direk var gücümle Ersin abiye doğru geldim. Onu aldım tam o bölgede akıntı vardı. O tarafa çekiyorum gidemiyorum bu tarafa çekiyorum gidemiyorum en son binanın arkasında jeneratör vardı onun üstüne gidebildik anca" açıklamasını yaptı.

Güzel ve Başköse AKUT ekiplerince bekledikleri yerden çıkarıldı.

Yardım eli uzattı

Ersin Güzel, tüm ümitleri tükenmişken Süleyman Başköse'nin uzattığı el ile hayata tutunduğunu ifade ediyor:

"Aşağı yukarı bir yarım litre pis su içtim yani sonra 'Artık boğuluyorum dayanamıyorum' dedim üsten bir tanesi bir damacana attı. Yeğenim tekrar geldi beni kurtardı sonra biz arkada jeneratör vardı onun üzerine bindik AKUT ekibi geldi bizi kurtardı sağolsun var olsun."