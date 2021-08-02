Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nün ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 2 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Kadın örgüt mensuplarının 2013 ve 2020 yıllarında terör örgütüne katıldıkları belirlendi.

Haklarında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan arama kaydı bulunan örgüt mensupları, işlemleri sonrası aileleri ile buluşturuldu.

2021 yılında ikna çalışmaları sonucu şu ana kadar 114 terörist teslim oldu.