Termik Santrallerin işletmecisi Limak Yatırım, Muğla'nın Milas ilçesinde devam eden orman yangınlarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Şirket, Milas’ın Çökertme-Mazı-Gökbel mevkiinde devam eden orman yangınının dün Milas Ören’de bulunan Yeniköy ve Kemerköy santrallerine yaklaşmasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Santrallerimizde yangına karşı elimizden gelen her türlü tedbiri almış bulunmaktayız. Bugün itibariyle Santrallerimizde çevredeki yerleşim yerlerine tehlike oluşturacak herhangi bir durum söz konusu değildir. Yangının devam ettiği Milas'ın Çökertme ve Fesleğen mahallelerinde Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiyelerimiz ve acil durum müdahale ekiplerimiz ortak çalışmalarına devam etmektedir. Grup şirketlerimizin farklı şantiye ve işletmelerinden gelen yangın müdahele araçları da ek destek olarak bölgeye sevk edilmiş durumdadır. Yöre halkı ve yerel otoriteler ile sürekli iletişim ve dayanışma halindeyiz."

Açıklamada ayrıca, orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilendi ve yangında aktif çalışan tüm vatandaşlara da teşekkür edildi.

Bakan Pakdemirli: Şimdilik orada bir problem görünmüyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de Milas'taki Yeniköy Termik Santraline alevlerin yaklaştığı iddiasıyla ilgili, "Şimdilik orada bir problem görünmüyor. Rüzgar da o yönde esmiyor, bir problem yok" ifadelerini kullanmıştı.