Muğla'nın Marmaris ilçesinde perşembe günü çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. İçiçleri Bakanı Süleyman Soylu sadece Muğla'da 10 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Yangına çok sayıda amfibik uçak va hava söndürme araçları ve ormancılar ile Türkiye'nin farklı illerinden gelen ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Marmaris ilçesinin Bayır köyünde kaydedilen görüntü ise afetin boyutunu ve bölge halkının yaşadığı büyük tehlikeleri gözler önüne serdi.

Yangın bölgesinde canlı yayın yapan TVnet ekibi bir vatandaşın alev topuna dönen ormanlık alandan kaçmaya çalıştığı anları saniye saniye görüntüledi.

Güçlükle canını kurtaran vatandaşa bölgedeki ekipler yardım etti.