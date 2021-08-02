AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, orman yangınların kontrol altına alındığı Adana ve Osmaniye'deydi.

Çelik, yanan alanlarda incelemelerde bulundu.

'Fitne ateşinin büyütmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz'

Sosyal medyadaki yalan haber ve yanlış yönlendirmelere tepki gösteren Çelik şu ifadeleri kullandı:

"En önemli mesele bu yangın ateşini söndürmek olmalıdır. Ama yangın ateşinin üzerinde bir de fitne ateşi eklemeye çalışmak Türkiye'deki bu kardeşlik içindeki dayanışmaya zarar vermeye çalışmak doğrusunu söylemek gerekirse oldukça üzücü olmuştur. En önemli mesele yanlış ihbarların maalesef sosyal medya üzerinden yapılması ve yanlış yönlendirmelerle gerek bazı hastanelerle ilgili gerek yangına müdahale konusundaki mücadelenin son derece yanlış şekilde sunulduğunu, bir şekilde paniğe sevk edilmek için bu haberlerin yapıldığını görüyoruz."

"Hepimizin odaklanması gereken şey bu yaraların sarılmasıdır"

Bölgede yaralar hızla sarılıyor.

Çelik, yangından etkilenenler için tüm kurumların koordineli şekilde çalıştığını söyledi.

"Acil ihtiyaçlar süratli bir biçimde valiliğimiz koordinasyonunda sağlanıyor. Kızılay'ımız sahada, AFAD'ımız sahada, jandarmamız, polisimiz, askerimiz herkes sahada. Hepimizin odaklanması gereken şey vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması, bu yaraların sarılmasıdır. Ondan sonra siyasi tartışma yapılacaksa zaten yapılacak. Ama burada topyekün yapmamız gereken şey bu afete karşı birlik beraberliğimizi ve dayanışmamızı göstermektir."

Çelik, Adana ve Osmaniye'de süren hasar tespit çalışmaları ile ilgili de yetkililerden bilgi aldı.

