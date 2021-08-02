Türkiye son 6 gündür tüm yurdu saran orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Son 6 günde 35 ilde 130 yangın kontrol altına alındı.

Antalya'da 2, Muğla'da 4 ve Tunceli'de 1 olmak üzere, 3 ilde toplam 7 yangına müdahale sürüyor.

Büyükşehirler, çevre illerden gelen itfaiye, ve arama kurtarma ekipleri ile vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan afetzedelere destek

Bir destek de Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi.

Bakanlık, okul pansiyonlarının afetzedeler için açıldığını şu sözlerle duyurdu:

"Her zaman doğa bizi teselli etmişti. Şimdi doğayı teselli etme görevi bizim. Sevgiyle, bilgiyle, eğitimle hep birlikte saracağız yaralarımızı. Okullarımızın pansiyonlarını, afetten etkilenen vatandaşlarımıza açtık. Okul müdürlüklerimize ulaşmanız yeterli, bekliyoruz."