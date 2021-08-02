Milli Eğitim Bakanlığı'ndan afetzedelere destek
Milli Eğitim Bakanlığı, orman yangınlarından etkilenen vatandaşlar için okulların pansiyonlarının açıldığını duyurdu.
Türkiye son 6 gündür tüm yurdu saran orman yangınlarıyla mücadele ediyor.
Son 6 günde 35 ilde 130 yangın kontrol altına alındı.
Antalya'da 2, Muğla'da 4 ve Tunceli'de 1 olmak üzere, 3 ilde toplam 7 yangına müdahale sürüyor.
Büyükşehirler, çevre illerden gelen itfaiye, ve arama kurtarma ekipleri ile vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan afetzedelere destek
Bir destek de Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi.
Bakanlık, okul pansiyonlarının afetzedeler için açıldığını şu sözlerle duyurdu:
"Her zaman doğa bizi teselli etmişti. Şimdi doğayı teselli etme görevi bizim. Sevgiyle, bilgiyle, eğitimle hep birlikte saracağız yaralarımızı. Okullarımızın pansiyonlarını, afetten etkilenen vatandaşlarımıza açtık. Okul müdürlüklerimize ulaşmanız yeterli, bekliyoruz."
Her zaman doğa bizi teselli etmişti. Şimdi doğayı teselli etme görevi bizim.— MEB (@tcmeb) August 2, 2021
Sevgiyle, bilgiyle, eğitimle hep birlikte saracağız yaralarımızı...
Okullarımızın pansiyonlarını, afetten etkilenen vatandaşlarımıza açtık. Okul müdürlüklerimize ulaşmanız yeterli, bekliyoruz. pic.twitter.com/loA5fjt5nJ
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