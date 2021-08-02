Köyceğiz ilçesinin Yangı Mahallesi´ndeki makilik alanda 28 Temmuz´da saat 15.45´te başlayan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin sürdüğü yangını söndürme çalışmalarına, kadınların ve çocukların da aralarında bulunduğu vatandaşlar destek oluyor.

[Fotoğraf: DHA]

19 yaşındaki Merve azmi ile örnek oldu

Yangının başladığı günden bu yana orman işçileri ve itfaiye personelleri ile birlikte söndürme çalışmalarının içerisinde yer alan Merve Koçyiğit, azmi ile örnek oldu.

Türkiye, 19 yaşındaki Merve'yi alev savaşçılarına destek olmak için arazözün hortumunu sırtına alarak taşıdığı sırada çekilen fotoğrafı ile tanıdı.

[Fotoğraf: DHA]

"Zaman değişse de kadınlarımız hiç değişmedi"

Sosyal medyada Kurtuluş Savaşı´nda cepheye kağnılarla mermi taşıyan kadınların fotoğrafıyla birlikte yan yana paylaşılan fotoğraf ile herkesin merak ettiği Merve, duygularını TRT Haber muhabirine anlattı.

"Alevlerin yolun alt tarafına inmemesi için uğraştık. Evlerimiz yanacaktı. Nefes almamızı sağlayan yeşil alanlarımızı, ormanlarımızı kurtarmak için herkesi destek olmaya davet ediyorum. Fotoğrafın paylaşılmasından sonra çok sayıda mesaj atan ve arayan oldu. Zaman değişse de kadınlarımız hiç değişmedi."

"Tarih, milletimizin birliğini ve beraberliğini unutmayacak"

Orman Genel Müdürlüğü de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurtuluş Savaşı'nda cepheye mermi taşıyan annelerimiz, bacılarımız, şimdi de Yeşil Vatan’ımız için ateşe koşuyorlar. Tarih, milletimizin birliğini ve beraberliğini unutmayacak" ifadelerini kullanmıştı.