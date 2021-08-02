Haber Giriş: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 10:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröristin komandoların başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Açıklamada ayrıca, teröristlerin bölgeye yönelik saldırılarının karşılıksız kalmadığı ve kalmayacağı vurgulandı.
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin bölgeye yönelik saldırıları karşılıksız kalmadı, kalmayacak!#MSB #TSK pic.twitter.com/5L0ZLUWD8Q— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 2, 2021
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG
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