İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yangınlarla mücadeledeki son duruma ilişkin basın açıklaması yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

Son 5 günde 132 yangından 125'ini kontrol altına aldık, 7'si devam ediyor. Manavgat ve Marmaris'teki yangınlar devam ediyor. Köyceğiz'deki yangın da yerleşim yerlerinden uzak bir şekilde sürüyor. Tunceli Hozat'taki yangın kontrol altına alındı. Isparta'da Sütçüler mevkiinde 11.30 sularında bir yangın daha çıktı. Ona da hemen 1 uçak, 15 arazöz, 200'ün üzerinde personel sevk ettik, çalışmalara başladık.

#SONDAKİKA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Tunceli Hozat yeni bilgi geldi, şu anda kontrol altına alındı. Şu anda ana odak olarak Muğla ve Antalya yangınları devam ediyor.https://t.co/6SQMhzXj8D pic.twitter.com/HOUgbSvEmo — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 2, 2021

"Çalışmaları yerleşim yeri odaklı yapıyoruz"

Aşırı sıcak ve çok düşük nem oranı var. Normalde bu mevsimde yüzde 30 seviyesinde olması gereken nem yarın yüzde 8'lere düşecek. Bu zorlu şartlar altında mücadelemiz devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Normal şartlarda yaz zamanında böyle bir mevsimde yüzde 30'un altında bir nemin ne Antalya'da ne de Muğla'da olmaması gerekir diye düşünüyoruz. Ama şartlar bunu gerektirdi. Bu zorlu şartlar altında mücadelemiz devam ediyor. pic.twitter.com/Qe6Q2Pqioh — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 2, 2021

Yangınlara 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 850 arazöz, 150 iş makinesi ve 5 binin üzerinde personelle müdahalemiz devam ediyor. Çeşitli ülkelerden de uçaklar gelmeye devam ediyor. Çalışmaları yerleşim yeri odaklı yapıyoruz. Muğla'daki yangında binden fazla helikopter sortisi yapıldı. Özellikle ormana yakın belediyelerimiz tedbir almalı.

#SONDAKİKA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Tüm bu yangınlara 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 850'nin üzerinde arazöz, 150'nin üzerinde iş makinası ve 5 binin üzerinde tüm kamu kurumlarından personelle müdahalelerimiz devam ediyor. pic.twitter.com/V4JzCh8lK8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 2, 2021

(Milas'taki Yeniköy Termik Santraline alevlerin yaklaştığı iddiası) Şimdilik orada bir problem görünmüyor. Rüzgar da o yönde esmiyor, bir problem yok.

"İlk yağmurlarla birlikte dikimlere başlayacağız"

Cumhuriyet tarihinin en büyük fidan kampanyasını başlatmıştık, ilk yağmurlarla birlikte bundan daha büyük dikimlere başlayacağız.

Bilgi kirliliğine ve provokasyonlara dikkat etmemiz lazım.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Devletin bütün kurumları, tüm yangınların bir an önce söndürülebilmesi için büyük çaba sarf ediyorlar. Hepimizin ciğerleri yanıyor doğru. Ama ormancıların sadece ciğerleri yanmıyor, kendi bedenleri de yanıyor. Dün 13 tane ormancıyı yangının ortasından aldık. Kahramanlarımızın moralini yükseltmek vatandaşlık görevimizdir.

Sayın Kılıçdaroğlu’ndan bir istirhamım daha var. Eğer siz dönüp bizim ormanları sadece turizm alanı açmak ve rant için yaktığımızı söylerseniz sizin Antalya Belediyenizde, Muğla Belediyenizde şunu söylersiniz lider olarak; arkadaş biraz ağırdan alalım. Siyasetçiler çok siyaset yapmak istiyorlarsa, ki ben de siyasetçiyim, bunu yangında yapmasınlar.

İçişleri Bakanı Soylu: Sayın Kılıçdaroğlu’ndan bir istirhamım daha var. Eğer siz dönüp bizim ormanları sadece turizm alanı açmak ve rant için yaktığımızı söylerseniz sizin Antalya Belediyenizde, Muğla Belediyenizde şunu söylersiniz lider olarak; arkadaş biraz ağırdan alalım. pic.twitter.com/dzTdoDZLur — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 2, 2021

"Sosyal medyanın yüzde 90'ı tezvirat ve yalandır"

Yüzlerce hesabı tespit ettik. Şu anda sosyal medyanın yüzde 90'ı tezvirat ve yalandır. İşi olan insanlar yangını söndürmeye çalışıyorlar, işi olmayanlar da dedikodu yapıyorlar. Nefret dilinden, öfke dilinden hep birlikte uzak duralım, ülkemize faydası yok.

8'i tamamen, 5'i kısmen toplam 13 yerleşim yeri boşaltıldı

Sıcak hava, aşırı kuru zemin ve rüzgar mücadelede dezavantajımız. Birçok yangın yerleşim yerlerine girmeden durdurulmuştur. 8 yerleşim yeri tedbiren tamamen boşaltılmıştır, 5 yerleşim yeri de kısmen boşaltılmıştır. 70'in üzerinde konut kullanılamaz haldedir. Birçok hayvan kaybımız da oldu.

"Yangından zarar gören kimseyi yalnız bırakmayacağız"

Vatandaşımızın hasarları giderilene kadar, devletin bütün imkanları ortaya konana kadar vatandaşımızın yanındayız. Yangından zarar gören kimseyi yalnız bırakmayacağız. Bir tek can bizim için kıymetlidir, sokak hayvanları için de her yere yem bırakılıyor.

"300 ihbar geldi, tek tek ilgileniyoruz"

Yangınlarla ilgili özel ekip kuruldu, çalışmalarını sürdürüyor. 300'e yakın ihbar geldi, bu ihbarların her birisiyle tek tek ilgileniyoruz, gözaltında olanlar da var, en net ve somut bilgiyi kamuoyuyla paylaşacağız.

"Muğla'da 10 bin vatandaşımızı konutlardan tahliye ettik"

Muğla'da 10 bin vatandaşımızı bulunduğu konutlardan tahliye ettik. Gerek çadır ihtiyaçları, gerek orada kalıp da çiftçilik yapanların konteyner ihtiyaçları bunların tamamı tarafımızca karşılanacaktır.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Muğla’da yaklaşık 10 bin vatandaşımızı bulunduğu konutlardan tahliye ettik. Gerek çadır ihtiyaçları, gerek orada kalıp da çiftçilik yapanların konteyner ihtiyaçları bunların tamamı tarafımızca karşılanacaktır. https://t.co/6SQMhzXj8D pic.twitter.com/uUpvPCYwGo — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 2, 2021

Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

Öncelikle yangınla mücadelede hepimizin önceliği yerleşim yerlerinden uzak tutulması.

"Orman arazilerinin yapılaşmaya tahsisi mümkün değildir"

Yangınla mücadele twitle olmuyor, bizzat sahada, yangının içinde oluyor. Algı operasyonu yürütülmeye çalışıldı. Yanan arazilerle ilgili olan kısım hem anayasa hem kanunlarımızla özellikle belirtilmiştir. Yanan araziler öncelikli olarak ağaçlandırılması gereken yerlerdir. Herhangi bir amaçla yapılaşmaya veya farklı amaçlarla tahsisi hukuken mümkün değildir, orman haline gelmesi de zorunludur.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Yanan arazilerle ilgili olan kısım hem anayasa hem kanunlarımızla özellikle belirtilmiştir. Yanan araziler öncelikli olarak ağaçlandırılması gereken yerlerdir. Herhangi bir amaçla yapılaşmaya veya farklı amaçlarla tahsisi hukuken mümkün değildir. pic.twitter.com/KVTfGVykw9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 2, 2021

"Şu anda tamamen boşaltılmış bir tesisimiz yok"

Şu anda tamamen boşaltılmış bir tesisimiz yok. Kısmi tedbir amaçlı boşaltılıp birkaç saat içinde dolan tesislerimiz var. Omuz omuza çalışarak bu olayı hep birlikte atlacağımızı düşünüyorum. Önceliğimiz yangınları söndürmek, yangınları da birkaç gün içinde sonuçlandıracağız inşallah.