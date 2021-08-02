İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla'nın Milas ilçesindeki Yangın Koordinasyon Merkezi’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tüm yangınların bir an önce söndürülebilmesi için tü kurumların büyük çaba sarf ettiğini vurgulayan Soylu, "Hepimizin ciğerleri yanıyor doğru. Ama ormancıların sadece ciğerleri yanmıyor, kendi bedenleri de yanıyor. Dün 13 tane ormancıyı yangının ortasından aldık. Kahramanlarımızın moralini yükseltmek vatandaşlık görevimizdir" dedi.

'Yangın konusunda siyaset yapılmamalı'

Siyasetçilerin yangın konusunda siyaset yapmamaları gerektiğini vurgulayan Soylu şunları da aktardı:

"Sayın Kılıçdaroğlu’ndan bir istirhamım daha var. Eğer siz dönüp bizim ormanları sadece turizm alanı açmak ve rant için yaktığımızı söylerseniz sizin Antalya Belediyenizde, Muğla Belediyenizde şunu söylersiniz lider olarak; arkadaş biraz ağırdan alalım. Siyasetçiler çok siyaset yapmak istiyorlarsa, ki ben de siyasetçiyim, bunu yangında yapmasınlar."

İçişleri Bakanı Soylu: Sayın Kılıçdaroğlu’ndan bir istirhamım daha var. Eğer siz dönüp bizim ormanları sadece turizm alanı açmak ve rant için yaktığımızı söylerseniz sizin Antalya Belediyenizde, Muğla Belediyenizde şunu söylersiniz lider olarak; arkadaş biraz ağırdan alalım. pic.twitter.com/dzTdoDZLur — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 2, 2021

"Nefret dilinden, öfke dilinden hep birlikte uzak duralım"

Yangınlarla ilgili yapılan paylaşımların büyük kısmının yalan olduğunun altını çizen Soylu şunları söyledi:

"Yüzlerce hesabı tespit ettik. Şu anda sosyal medyanın yüzde 90'ı tezvirat ve yalandır. İşi olan insanlar yangını söndürmeye çalışıyorlar, işi olmayanlar da dedikodu yapıyorlar. Nefret dilinden, öfke dilinden hep birlikte uzak duralım, ülkemize faydası yok."

"70'in üzerinde konut kullanılamaz haldedir"

Sıcak hava, aşırı kuru zemin ve rüzgarın mücadelede dezavantaj olduğunu belirterek, "Birçok yangın yerleşim yerlerine girmeden durdurulmuştur. 8 yerleşim yeri tedbiren tamamen boşaltılmıştır, 5 yerleşim yeri de kısmen boşaltılmıştır. 70'in üzerinde konut kullanılamaz haldedir. Birçok hayvan kaybımız da oldu.Bir tek can bizim için kıymetlidir, sokak hayvanları için de her yere yem bırakılıyor. Vatandaşımızın hasarları giderilene kadar, devletin bütün imkanları ortaya konana kadar vatandaşımızın yanındayız. Yangından zarar gören kimseyi yalnız bırakmayacağız" diye konuştu.

"İhbarların her birisiyle tek tek ilgileniyoruz"

Yangınlarla ilgili özel ekip kurulduğunu aktaran Soylu şu ifadeleri kullandı:

"Yangınlarla ilgili özel ekip kuruldu, çalışmalarını sürdürüyor. Örneğin bir vilayetimizde kendisine terör örgütü tarafında para aktarıldığını ifade eden bir kişi ele geçirilmiş ve yargıya teslim edilerek tutuklanmıştır. 300'e yakın ihbar geldi, bu ihbarların her birisiyle tek tek ilgileniyoruz, gözaltında olanlar da var. İstihbari çalışmalarımız söz konusu ancak şunu söyleyeyim biz devletiz meseleyi netleştirmeden kamuoyuyla paylaşmak başka bir yara teşkil eder."

Soylu, Muğla'da da 10 bin vatandaşın bulunduğu konutlardan tahliye edildiğini, vatandaşların çadır ve konteyner ihtiyaçlarının karşılanacağını da söyledi.