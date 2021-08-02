Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamalarına göre, 2 ve 6 Ağustos arasında hava sıcaklıkları, güneydeki kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredecek.

[Grafik: TRT Haber / Nursel Cobuloğlu]

Bu sıcaklık artışı rüzgarın da etkisiyle devam eden yangınların büyümesine, yeni yangınların çıkmasına sebep olabilir.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Normal şartlarda yaz zamanında böyle bir mevsimde yüzde 30'un altında bir nemin ne Antalya'da ne de Muğla'da olmaması gerekir diye düşünüyoruz. Ama şartlar bunu gerektirdi. Bu zorlu şartlar altında mücadelemiz devam ediyor. pic.twitter.com/Qe6Q2Pqioh — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 2, 2021

Muğla’nın Milas ilçesinde beraberindeki bakanlarla birlikte Yangın Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret edip yangınlarla mücadeledeki son durumla ilgili basın açıklaması yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde seyrettiğini, rüzgarın çok hızlı estiğini ve nemin de son derece düşük olduğunu belirtti.

"Meteorolojik olarak yarın yine tüm zamanların en düşük nemiyle, yüzde 8 gibi bir nemle karşı karşıya kalacağız. Normal şartlarda, yaz mevsimde yüzde 30'un altında bir nemin ne Antalya ne de Muğla'da olmaması gerekir diye düşünüyoruz ama şartlar bunu gerektirdi. Bu zorlu şartlar altında mücadelemiz devam ediyor."

[Grafik: TRT Haber / Nursel Cobuloğlu]

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, Türkiye’nin güney ve batı bölgelerinde Akdeniz ikliminin egemen olduğunu, bu iklimin en sıcak aylarının da temmuz ve ağustos olduğunu hatırlatıyor.

"Normal koşullarda zaten sıcak aylardayız ama bu yıl aynı zamanda Türkiye’nin büyük bir bölümünde, Akdeniz dahil, kurak… Yani yaz mevsimine geçen yıldan gelen bir kuraklık taşındı ve biz yaz mevsimine ayrıca kurak girdik. Yazın kendi kuraklığı dışında kurak girdik. Şu anlama geliyor: Yaz aslında hem çok kuru hem kuraklık olayının etkisi var hem de yaklaşık 1,5 aydır sıcak hava dalgalarının etkisi sürüyor."

Yangınların büyümesinde fön rüzgarları da etkili oldu

Sıcak ve kuru hava koşullarının uzun zamandır etkili olduğunu söyleyen Türkeş, “Bir de son 15 gündür Manavgat yangını, Marmaris yangını… Esas olarak bu kadar büyük yangın haline dönmesi fön rüzgarlarıyla da ilgili” diye ekliyor. Fön rüzgarlarını ise şöyle açıklıyor:

"Torosların ve Güneybatı Anadolu’daki dağların güney yamaçlarına alçalan hava kütleleri ısınıyor ve fön rüzgarları oluşuyor. Sıcak, kuru, hamleli rüzgarlı, fönlü hava tipleri oluşuyor."

Önümüzdeki haftalar kritik

Türkeş, yangınların her zaman çıkabileceğini ama geçtiğimiz 15 günde olduğu gibi önümüzdeki en az 2 haftalık dönemde de çıkabilecek yangınların çok sıcak, kuru ve rüzgarlı, fönlü hava tipinin etkisiyle büyük yangınlara dönüşebileceğini vurguluyor. Prof. Dr. Türkeş, koşulların Akdeniz kıyıları ve Güneybatı Anadolu’da yangın riskini çok ciddi düzeyde artırdığını belirtiyor ve şöyle devam ediyor:

"Normalde yangın her zaman çıkar ama büyük yangın haline dönmeyebilir. Yani yangının denetimi, yönetimi, söndürmesi daha kolay olabilir. Ne yazık ki bu günlerde çıkabilecek yangınların hele de topoğrafya çok sarpsa hamleli, kuvvetli rüzgarlarla birlikte büyük yangınlara dönme olasılığı çok yüksek."

Bağıl nemin ciddi derecede düştüğü bilgisini veren Türkeş, “Bağıl nemin çok düşük olduğu koşullar aynı zamanda kuvvetli ve hamleli rüzgarlarla yangınların hızla yayılmasına, büyümesine yol açabiliyor” ifadesini kullanıyor.

"Çok dikkat etmek gerekiyor"

Peki ne yapmak lazım?

Prof. Dr. Murat Türkeş’in tavsiyeleri şöyle:

"Bütün orman ekosistemi yönetilen, yönetilmeyen, koruma statülü olan, olmayan ama özellikle yerleşme ve yazlıklarla iç içe olan, komşu olan bütün orman ekosisteminin çok ciddi denetlenmesi ve her türlü, bilimsel amaçlar dışında her türlü ziyarete çok ciddi derecede kapatılması ve denetlenmesi gerekiyor."

İhbarlar için acil telefon hattı: 112

Orman yangın ihbarları için tek numara da 112. Böyle durumlarda acil çağrı merkezine bildirim yapılması ve bu hattın gereksiz meşgul edilmemesi hayati önemde.