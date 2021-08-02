Türkiye-Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan dün gece ülkeye giriş yapan 41'i itfaiye aracı olmak üzere toplam 53 araçlık konvoy, Ordu'da yakıt ikmali yaptı.

220 personelin bulunduğu araç konvoyuna Ordulu vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi yetkilileri tarafından karşılanan kafile, Ordu'da yaptığı yakıt ikmalinin ardından yangın bölgelerine uğurlandı.