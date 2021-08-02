Haber Giriş: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 17:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Azerbaycan'dan yangınlarla mücadeleye destek
[Fotoğraf: AA]
Orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Azerbaycan'dan gelen ve gece saatlerinde Türkiye'ye giriş yapan 220 personelin bulunduğu ekip Ordu'ya ulaştı.
Türkiye-Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan dün gece ülkeye giriş yapan 41'i itfaiye aracı olmak üzere toplam 53 araçlık konvoy, Ordu'da yakıt ikmali yaptı.
220 personelin bulunduğu araç konvoyuna Ordulu vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi yetkilileri tarafından karşılanan kafile, Ordu'da yaptığı yakıt ikmalinin ardından yangın bölgelerine uğurlandı.
Etiketler: Azerbaycan Orman Yangını İtfaiye
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