Van Valiliğinden sel ve taşkınlara karşı uyarı
Van Valiliği, Edremit ilçesinde meydana gelebilecek sele karşı vatandaşları uyardı.
Valiliğin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, akşam saatlerinde yaşanabilecek yoğun yağışın Edremit ilçesine bağlı Şabaniye Mahallesi'nde sel ve su baskınlarına sebep olabileceği belirtildi.
Açıklamada, sağanağın etkili olması durumunda Kurubaş Çayı'nın taşmasının söz konusu olabileceği vurgulandı.
"Vatandaşlarımızın özellikle dere yataklarında hayvan otlatmamaları, sağanak yağış ve sele karşı duyarlı olmaları gerekiyor" ifadesine yer verildi.
1-Vatandaşlarımızı olası sağanak yağış ve sele karşı uyarıyoruz.— T.C. Van Valiliği ???????? (@tcvanvaliligi) August 3, 2021
Bugün akşam saatlerinde yaşanabilecek yoğun yağış nedeniyle Edremit İlçemize bağlı Şabaniye Mahallemizde sel ve su baskınları meydana gelebilir.
Olası sağanak yağışta Kurubaş Çayı'nın taşması söz konusu olabilir++ pic.twitter.com/SYgcW06tgR
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