Bilim insanları, dünyanın karşı karşıya olduğu iklim krizine dair uyarılarına bir yenisini ekledi.

BioScience dergisinde yayımlanan raporda, Batı Antarktika, Grönland buz tabakaları, ılık su mercan resifleri ve Amazon yağmur ormanları da dahil olmak üzere dünyanın kritik bölgeleriyle ilgili uyarılara yer verildi.

Raporda, "Endişe verici gelişmeler göz önüne alındığında, iklim acil durumu hakkında kısa, devamlı ve kolay erişilebilir güncellemelere ihtiyacımız var." denildi.

Araştırmacılar, kısa vade için sundukları 3 yönlü önerilerinde; karbon üzerindeki fiyatlandırmanın ciddi ölçüde artırılmasına, fosil yakıtların dünya çapında kademeli olarak kaldırılması ve sonunda yasaklanmasına, ve biyolojik çeşitliliği korumak için iklim rezervlerinin geliştirilmesine yer verdi.

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