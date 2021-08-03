Haber Giriş: 3 Ağustos 2021 Salı 17:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TRT Haber Yangın Yönetim Merkezi'nde
Manavgat'ta kurulan Yangın Yönetim Merkezi'nde helikopterlerin yakıt ikmali için tankerler hazır bekletiliyor. Kısa süre içinde yakıt ikmali yapan helikopterler zaman kaybetmeden alevlere müdahalesini sürdürüyor.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz, Gündoğmuş ilçesinde ise 29 Temmuz'da başlayan ve yüksek sıcaklık, düşük nem, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangınlarda söndürme çalışmaları sürüyor.
Yangınlara hava gücü aralıksız müdahale ediyor. Manavgat'ta kurulan Yangın Yönetim Merkezi'nde helikopterlerin yakıt ikmali için tankerler hazır bekletiliyor.
Kısa süre içinde yakıt ikmali yapan helikopterler zaman kaybetmeden alevlere müdahalesini sürdürüyor.
TRT Haber ekibi o merkezi görüntüledi.
Etiketler: Orman Yangını Yangın TRT Antalya
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