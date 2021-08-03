Antalya’nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz, Gündoğmuş ilçesinde ise 29 Temmuz'da başlayan ve yüksek sıcaklık, düşük nem, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangınlarda söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangınlara hava gücü aralıksız müdahale ediyor. Manavgat'ta kurulan Yangın Yönetim Merkezi'nde helikopterlerin yakıt ikmali için tankerler hazır bekletiliyor.

Kısa süre içinde yakıt ikmali yapan helikopterler zaman kaybetmeden alevlere müdahalesini sürdürüyor.

TRT Haber ekibi o merkezi görüntüledi.