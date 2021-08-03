Haber Giriş: 3 Ağustos 2021 Salı 17:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Sullivan ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüştü. Gündem orman yangınları, Afganistan, Tunus ve Kıbrıs'tı.
İbrahim Kalın'ın Jake Sullivan ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke arasında iş birliğini ilerletmek için atılması gereken adımlar ele alındı.
Orman yangınlarının küresel bir sorun haline geldiğine ve afetlerle mücadelede dayanışmanın önemine vurgu yapıldı.
Afganistan konusu ele alındı
İki isim Afganistan'da insani bir kriz oluşmaması, istikrar ve barış ortamının sağlanması için uluslararası iş birliğinin önemine de dikkati çekti.
Tunus’ta demokratik ve anayasal düzenin yeniden tesis edilmesinin gerekliliği konusunda mutabık kalındı.
İbrahim Kalın, Sullivan'a Kıbrıs'ta iki devletli çözümün desteklenmesi gerektiğini de ifade etti.
Etiketler: İbrahim Kalın ABD Türkiye- ABD İlişkileri
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