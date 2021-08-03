Haber Giriş: 3 Ağustos 2021 Salı 19:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bayraktar AKINCI, "Yeşil Vatan'ı" gökyüzünden takip ediyor
Bayraktar AKINCI, yangın tehdidine karşı Yeşil Vatan'ı gökyüzünden izliyor.
Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Orman Genel Müdürlüğü, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının da (İHA) 7/24 ormanları gözlemeye devam ettiği belirtildi.
Paylaşımda, "Ormanlarımız için ter döken herkese minnetle" ifadelerine yer verildi.
Eğitim uçuşları süren Bayraktar #AKINCI, yangın tehdidine karşı #YeşilVatan'ı gökyüzünden izliyor.@OGMgovtr, @TSKGnkur ve @EmniyetGM'nin #BayraktarTB2 İHA'ları da 7/24 ormanlarımızı gözlemeye devam ediyor.— BAYKAR (@Baykar_Savunma) August 3, 2021
Ormanlarımız için ter döken herkese minnetle...#OrmanVatandır ???????? pic.twitter.com/eWxrkeEWhp
Etiketler: Orman Yangını
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