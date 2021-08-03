Kıbrıs'ta federasyon seçeneğinin ortadan kalktığını söyledi, İki devletli çözümden başka yol olmadığını vurguladı.

TRT Haber yayınında konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Biz Kıbrıs’ta neyin kavgasını veriyoruz? Egemenlik kavgasını. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçenlerde ‘Bu işin kuzeyi güneyi kalmadı’ dedi. artık yani öyle bir ortaklık olmayacak. İki ayrı devlet olacak. Dolayısıyla gün geldiğinde, bu isim değişikliği olabilir. O zaman Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olabilir" açıklamalarında bulundu.

Başvuru yapanların Rum tarafında ‘hain’ ilan edildiğini söyleyen Tatar, “Çünkü başvurdukları takdirde Türk yönetimi altında gelip oraya yerleşme pozisyonu olabilecek. Dolayısıyla bu ezber bozan yeni siyaset Rum tarafında büyük bir rahatsızlık yaratmıştır” dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Benim cumhurbaşkanı seçilmem dolayısıyla ortaya koyduğum iradeyi Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Hükümeti destekledi ve Maraş'ı biz ezber bozarak açtık. pic.twitter.com/zByHJTVdo9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 3, 2021

Rum yönetiminin pasaport tehdidi

Rum yönetimi, ikinci Maraş açılımı sonrası Kıbrıs Türklerine verilen Avrupa Birliği pasaportlarının iptalini gündeme getirdi.

Tatar, bunun mümkün olamayacağını anlattı:

"Şimdi Anastasiadis tepki olarak Kıbrıslı Türklerin pasaportlarını iptal edebileceklerini söyledi. Edemez. Oranın anayasasına göre Kıbrıs pasaportu alan bir Kıbrıslı oranın vatandaşıdır. Ama şöyle vatandaşıdır, pasaportu alıp dolaşabilmek için vizesiz Avrupa’da dolaşabilmek için."



