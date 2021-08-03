Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı yangınlarla ilgili 1 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Evler tedbir amaçlı boşaltıldı

Yapılan açıklamada "Manavgat'ta 28 Temmuz'da Merkez Kavaklı Mahallesinde çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan C.Y. isimli şüpheli, bugün çıkartıldığı adli makamlarca 'kasten orman yakmak' suçundan tutuklandı" denildi.

Manavgat ilçesi Kızıldağ mahallesi yakınlarında etkisini sürdüren alevler rüzgar nedeniyle yayılmaya devam ediyor. Kızıldağ merkez mahalle ile Demirciler mevkisindeki evler tedbir amaçlı tahliye edildi.

Isparta da yanıyor

Gündoğmuş ilçesi sınırlarındaki yangında ise alevler dağlık alanda devam ediyor.

Sarp arazi sebebiyle yangına karadan müdahale güçlükle yapılıyor. Yangın söndürme uçakları ve helikopterleri ise havadan müdahaleyi sürdürüyor. Rüzgarın etkisiyle yayınlan alevler Gündoğmuş ilçesine bağlı Karadere mevkisinde devam ediyor.

Bir orman yangını da Isparta'nın Sütçüler ilçesinde sürüyor.

Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nın kuzey tarafında başlayan yangın rüzgarın etkisi ile büyüdü.

Çandır ve Şeyhler köyünde 15 ev yandı. Alevler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nı teğet geçti. Sarp arazide süren yangın Antalya'nın Serik ilçesine doğru ilerliyor.